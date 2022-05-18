В Житомире пообещали убрать русский язык из школьной программы с сентября

Русский преподают в десяти школах города, с сентября его заменят другими предметами, а учителей подключат к преподаванию предметов с «художественной составляющей». Мэр Житомира говорил, что русскому в украинской школе «не место»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

С нового учебного года в школах украинского Житомира не будут преподавать русский язык, сообщила главный специалист департамента образования города Ольга Ермакова, передает «Суспильне».

По ее словам, пока русский преподают в 40 классах десяти школ, его изучают около тысячи учеников. Со следующего года такого предмета там не будет, а преподаватели смогут вести другие дисциплины, сказала она.

«Учителя могут преподавать предметы, имеющие художественную составляющую, поэтому они будут загружены предметами «искусство», факультативными курсами, связанными с театром, живописью, музыкой», — пояснила она.

По ее словам, конкретные предметы на замену русскому языку рассмотрят педсоветы школ, их смогут выбрать родители учащихся.

Ранее мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что русскому языку в украинской школе не место, передавал «Первый Житомирский». Он также сказал, что в школах будут проводить групповые или индивидуальные консультации «для понимания терминологии». Для детей, которые приехали в город с востока страны, с 1 июня откроют языковые лагеря.

В апреле Сухомлин предложил больше не набирать в житомирских школах классы с изучением русского языка. По его словам, эту идею он обсудит с департаментом образования.

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В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что в стране с нового учебного года нужно рассмотреть возможность замены дисциплины «русский язык» в школах, где его преподают, другими предметами. До конца года он предложил отправить учителей русского в простой. Креминь также выступил за пересмотр программы зарубежной литературы, где большое внимание уделяется русским писателям.

В сентябре 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года школы должны были прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса. С 2020 года на преподавание на государственном языке должна была перейти также и начальная школа.

В январе 2020 года на Украине приняли еще один закон — «О полном среднем образовании», закрепляющий три модели изучения государственного языка в школах. Первая модель касается коренных народов, включая крымских татар, вторая распространяется на школы национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС.

Третья касается остальных национальных общин Украины, сюда входит русский язык. В этом случае на русском обучают только до пятого класса вместе с изучением украинского, а к старшей школе объем предметов на украинском языке должен вырасти до 80%.

Россия выступала с критикой этих законов. Глава МИДа Сергей Лавров в марте заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском русский язык на Украине «окончательно добили» законодательно. «Мы сейчас будем требовать это отменить», — сказал Лавров.