На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»

Минобразования республики изменит школьную программу по зарубежной литературе, украинской и мировой истории, а также по предмету «Защита отечества». Из учебников по зарубежной литературе уберут произведения о российской армии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На Украине из школьной программы по предмету «Зарубежная литература» исключат роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии, сообщил в эфире общенационального телемарафона, который транслируется несколькими украинскими каналами, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

«В соответствии с приказом министерства сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые разрабатывают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в министерство, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами», — пояснил Витренко.

Изменения, в частности, будут внесены в программы по предметам «Зарубежная литература», «История Украины» и «Всемирная история». В частности, уточнил Витренко, из курса зарубежной литературы исключат роман Льва Толстого «Война и мир». «Такого на Украине изучать не будут», — сказал замминистра, добавив, что из программы планируется вычеркнуть все, что прославляет российские войска.

В ведомстве обсуждают вопрос об издании новых учебников по ряду предметов и продолжают обсуждение вопроса об исключении из программы зарубежной литературы произведений российских писателей. Замминистра не уточнил подробности, лишь заявил, что программа по этому предмету будет обновлена.

При преподавании предмета «Защита отечества» школьников сосредоточат на практической стороне дела: в министерстве обещают добавить в программу курс минной безопасности. «Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет им опасность», — отметил Витренко.

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В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка другими предметами в тех школах, где русский еще изучают. Изменения он предлагал внести с 1 сентября, а до этого отправить профильных учителей «на простой». Среди предметов, которыми можно заменить русский язык, Креминь назвал историю Украины, украинский и английский языки и математику.

На Украине с 2019 года действует закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права. Этот документ, который вызывал долгие споры и при рассмотрении которого в Верховную раду были внесены тысячи поправок, поддерживал тогдашний президент Петр Порошенко.

В законе об исключительном статусе языка определяется перечень лиц, которые обязаны владеть украинским и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений. Закон предусматривает, что все граждане Украины должны знать национальный язык. Действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, но затрагивает СМИ, для которых украинский язык становится обязательным даже для интернет-версий. Доля украинского на общенациональных каналах с середины июля 2024 года должна будет составлять не менее 90%, программы на других языках закон обязывает дублировать. Печатные СМИ на иностранных языках, в том числе русском, должны издавать аналогичный тираж на украинском с идентичным содержанием.

Рассмотрение закона происходило во время предвыборной кампании, которую выиграл конкурент Порошенко — актер и сценарист Владимир Зеленский. Порошенко успел подписать закон в последние дни своего президентства 15 мая, а 20-го прошла инаугурация Зеленского.

Выдвигаясь как двуязычный кандидат, Зеленский обещал изучить спорный закон, и назвал его «заложником политической риторики», однако ни его администрация, ни большинство партии Зеленского «Слуга народа» в Раде не предприняли шагов для внесения в документ изменений.