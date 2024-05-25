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Война санкций ,  
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G7 пригрозила санкциями за помощь российскому ВПК

G7 пригрозила санкциями за помощь ВПК России и обход введенных ограничений
Сюжет
Война санкций
Министры финансов G7 подчеркнули, что будут тщательнее следить за компаниями и банками, чтобы они не участвовали в схемах обхода санкций. Москва считает западные санкции незаконными
Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press
Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) готовы вводить санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав министерств финансов и ЦБ стран G7, которая проходила 23–25 мая в городе Стреза.

«При необходимости мы готовы ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые помогают России приобретать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленной базы», — говорится в документе. Финансовые руководители подчеркнули, что будут тщательнее следить за компаниями и финансовыми учреждениями в странах G7, чтобы они не участвовали в схемах обхода санкций.

В G7 выразили «обеспокоенность в связи с поставками в Россию компаниями со всего мира, в том числе из Китая, материалов и компонентов двойного назначения для вооружения и оборудования для военного производства». Ранее в Госдепе США пригрозили санкциями Пекину за поддержку российского ВПК.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В документе говорится, что страны G7 также будут реагировать на нарушения ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто обходными путями помогает транспортировать российскую нефть или нарушает предельные цены на ресурс.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (Швейцария присоединилась в феврале 2023 года) утвердили потолок цен на российскую нефть. Компаниям из этих стран запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за барр.

Аналогичная мера затронула и нефтепродукты из России: максимальная цена на дизтопливо составила $100 за барр., на мазут — $45 за барр.

При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешены.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет неоднократно продлевали, последний раз — в декабре прошлого года, до июля 2024 года.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в марте говорил, что страны G7 обсуждают возможное снижение ценового потолка на российскую нефть.

В апреле после встречи глав МИД стран G7 представители западных стран обещали и дальше вводить санкции против России, а также граждан и компаний из других стран, которые ей помогают в области ВПК.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что они сохранятся на долгие годы, но Москва уже находит пути их обхода.

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Теги
Георгий Смирнов
G7 ВПК потолок цен на нефть санкции против России
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