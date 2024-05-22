 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций

ЕС исключил передачу России доходов от замороженных активов после отмены санкций
Сюжет
Война санкций
Доходы от замороженных активов ЦБ России не являются суверенными активами и правила их защиты на них не распространяются, пояснили в Совете ЕС. Накануне Евросоюз одобрил передачу доходов Киеву

Евросоюз не намерен перечислять России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций, следует из регламента Совета ЕС.

«Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», — говорится в документе.

Bloomberg узнал о согласии Германии поддержать план США по активам России
Политика
Фото:Tamir Kalifa / Getty Images

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ЕС одобрил передачу Украине доходов от заблокированных российских активов. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд), уточнил он. Как пояснили в Совете ЕС, один раз в два года депозитарии будут направлять 90% прибыли от активов России в Европейский фонд мира, 10% — на поддержку Украины и восстановление оборонной промышленности ЕС. В ЕК сообщили, что доходы впервые перечислят Киеву в июле 2024 года, выплаты будут производиться дважды в год.

В постпредстве России при ЕС заявили, что «рано или поздно» Брюсселю придется вернуть Москве ее активы. Там предупредили, что последствия этого прецедента «однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата». В Кремле назвали решение Евросоюза о передаче активов российского ЦБ «экспроприацией».

По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере €4,4 млрд, а с начала этого года заработал еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. Всего после начала военных действий на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Евросоюз российские активы отмена санкций
Материалы по теме
FT узнала о новом плане США по помощи Киеву с помощью российских активов
Политика
Активы Deutsche Bank арестовали по иску «Русхимальянса»
Финансы
Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Гибель Раиси и Абдоллахияна приостановила переговоры Ирана с МАГАТЭ Политика, 16:10
Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера Инвестиции, 16:07
ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций Политика, 16:04
УЕФА назвал место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 Спорт, 15:58
Эрдоган получил право самостоятельно объявлять мобилизацию в стране Политика, 15:55
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию ЗАЭС Политика, 15:55
В Подмосковье загорелась электричка Общество, 15:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В СПЧ заявили о попытках накруток сторонниками никабов в опросе РБК Политика, 15:46
4 тезиса, которые должны сказать ребенку родители при выборе профессии Pro, 15:43
Китай ввел санкции против 12 компаний и 10 топ-менеджеров из США Политика, 15:43
ЦБ описал схему, по которой мошенники обманывают военных Общество, 15:38
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области Политика, 15:27
Трейдеры перевели на биржи $300 млн в Ethereum перед решением SEC по ETF Крипто, 15:22
Россияне или Рамадан: в чем причины рекордного роста ВВП Индонезии Pro, 15:22