ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций

Доходы от замороженных активов ЦБ России не являются суверенными активами и правила их защиты на них не распространяются, пояснили в Совете ЕС. Накануне Евросоюз одобрил передачу доходов Киеву

Евросоюз не намерен перечислять России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций, следует из регламента Совета ЕС.

«Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», — говорится в документе.

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ЕС одобрил передачу Украине доходов от заблокированных российских активов. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд), уточнил он. Как пояснили в Совете ЕС, один раз в два года депозитарии будут направлять 90% прибыли от активов России в Европейский фонд мира, 10% — на поддержку Украины и восстановление оборонной промышленности ЕС. В ЕК сообщили, что доходы впервые перечислят Киеву в июле 2024 года, выплаты будут производиться дважды в год.

В постпредстве России при ЕС заявили, что «рано или поздно» Брюсселю придется вернуть Москве ее активы. Там предупредили, что последствия этого прецедента «однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата». В Кремле назвали решение Евросоюза о передаче активов российского ЦБ «экспроприацией».