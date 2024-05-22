ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций
Евросоюз не намерен перечислять России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций, следует из регламента Совета ЕС.
«Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», — говорится в документе.
Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ЕС одобрил передачу Украине доходов от заблокированных российских активов. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд), уточнил он. Как пояснили в Совете ЕС, один раз в два года депозитарии будут направлять 90% прибыли от активов России в Европейский фонд мира, 10% — на поддержку Украины и восстановление оборонной промышленности ЕС. В ЕК сообщили, что доходы впервые перечислят Киеву в июле 2024 года, выплаты будут производиться дважды в год.
В постпредстве России при ЕС заявили, что «рано или поздно» Брюсселю придется вернуть Москве ее активы. Там предупредили, что последствия этого прецедента «однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата». В Кремле назвали решение Евросоюза о передаче активов российского ЦБ «экспроприацией».
По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере €4,4 млрд, а с начала этого года заработал еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. Всего после начала военных действий на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.
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