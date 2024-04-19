G7 пообещала вводить санкции против России и тех, кто ей помогает
G7 продолжит вводить санкции против России, а также граждан и компаний из других стран, помогающих ей в области ОПК, говорится в заявлении «Большой семерки» по итогам встречи глав МИД стран группы на итальянском Капри.
«Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию», — сказано в заявлении.
Также в G7 отметили, что будут противодействовать попыткам обойти действующие санкции и экспортные ограничения. Обращаясь к финансовым организациям, G7 призвали их «воздержаться от поддержки российской оборонно-промышленной базы».
Кроме того, «Большая семерка» пообещала продолжить работать над ограничением доходов России от поставок энергоресурсов, продлевая механизм ценового потолка. Также группа призвала покупателей российского топлива сократить импорт и предупредила, что будет вводить санкции против тех, кто способствует теневому экспорту российской нефти. Также G7 заявила, что будет «препятствовать развитию будущих энергетических проектов России».
G7 также поддержала введенный 12 апреля США запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Великобритания ввела запрет на поставки этих металлов, а также цинка, свинца, олова, вольфрама и других в прошлом декабре.
В ЕС работают над 14-м по счету санкционным пакетом против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что при его разработке возникают трудности, поскольку «доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным». В последнем пакете санкций ЕС были названы китайские, турецкие и другие компании, которые попали под ограничения за обход торговых рестрикций.
Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. Президент Владимир Путин признавал при этом, что они останутся надолго.
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