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Война санкций ,  
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G7 пообещала вводить санкции против России и тех, кто ей помогает

G7: будем вводить санкции за помощь лиц из третьих стран в развитии ОПК России
Сюжет
Война санкций
G7 будет и дальше вводить санкции против России, помогающих ей физлиц и компаний из третьих стран. Кроме того, группа будет препятствовать получению Москвой доходов от торговли энергоресурсами. Россия считает санкции незаконными
Главы МИД &laquo;Большой семерки&raquo;
Главы МИД «Большой семерки» (Фото: Claudia Greco / Reuters)

G7 продолжит вводить санкции против России, а также граждан и компаний из других стран, помогающих ей в области ОПК, говорится в заявлении «Большой семерки» по итогам встречи глав МИД стран группы на итальянском Капри.

«Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию», — сказано в заявлении.

Также в G7 отметили, что будут противодействовать попыткам обойти действующие санкции и экспортные ограничения. Обращаясь к финансовым организациям, G7 призвали их «воздержаться от поддержки российской оборонно-промышленной базы».

Кроме того, «Большая семерка» пообещала продолжить работать над ограничением доходов России от поставок энергоресурсов, продлевая механизм ценового потолка. Также группа призвала покупателей российского топлива сократить импорт и предупредила, что будет вводить санкции против тех, кто способствует теневому экспорту российской нефти. Также G7 заявила, что будет «препятствовать развитию будущих энергетических проектов России».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

G7 также поддержала введенный 12 апреля США запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Великобритания ввела запрет на поставки этих металлов, а также цинка, свинца, олова, вольфрама и других в прошлом декабре.

В ЕС работают над 14-м по счету санкционным пакетом против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что при его разработке возникают трудности, поскольку «доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным». В последнем пакете санкций ЕС были названы китайские, турецкие и другие компании, которые попали под ограничения за обход торговых рестрикций.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. Президент Владимир Путин признавал при этом, что они останутся надолго.

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