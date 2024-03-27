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Война санкций ,  
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В США допустили, что потолок цен на российскую нефть будет снижен

Госдеп США: G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Страны G7 и ЕС утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в декабре 2022 года. По словам Пайатт, в G7 в настоящее время обсуждают понижение «потолка». Москва считает санкции незаконными
BRENT BRENT $86,04 -0,7%
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель. Об этом на брифинге для иностранных журналистов заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Короткий ответ — да», — сказал он, отвечая на вопрос от ТАСС.

По словам чиновника, США и их партнеры по коалиции, занимающейся ограничением цен, «привержены работе с тем, чтобы лишить Россию» доходов от продажи энергоносителя.

Путин исключил стремление России «задирать цены» на нефть
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. Компаниям из этих стран запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45.

США в декабре 2023 года ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита. Президент Владимир Путин в ответ издал указ, запрещающий поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Российские власти также переориентировали экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2023 году на дружественные страны пришлось более 80% поставок. Всего, сообщал вице-премьер, экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

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В США допустили, что потолок цен на российскую нефть будет снижен
В США допустили, что потолок цен на российскую нефть будет снижен

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
G7 потолок цен на нефть США санкции Россия
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