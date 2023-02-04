ЕС разъяснил действие потолка цен на нефтепродукты из России

Лимит цен на дизель из России составит $100 за баррель, на мазут — $45 за баррель. При цене на данном уровне и ниже разрешены поставки нефтепродуктов по морю в третьи страны, а также предоставление услуг по их транспортировке

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Совет ЕС утвердил решение установить предельные цены на российские нефтепродукты: $100 за баррель за те, что торгуются с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за те, что продаются с дисконтом. В первом случае речь идет о дизельном топливе, во втором — о мазуте.

Продукцию, которая будет продаваться по ценам выше установленного лимита, запрещено поставлять морским путем в третьи страны, также в таком случае нельзя оказывать финансовые или технические услуги при их перевозке.

Как заявили в Брюсселе, уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть (в нее входят Евросоюз, страны G7 и Австралия). Ограничение вступает в силу 5 февраля.

С этой даты начнет действовать переходный период в 55 дней. Он коснется нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии, что их погрузили на судно в порту отгрузки до 5 февраля и выгрузили в пункте назначения до 1 апреля.

С декабря западные страны ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель. В сообщении ЕС сказано, что в марте лимит намерены пересмотреть, и в дальнейшем пересмотр потолка планируется каждые два месяца.

Россия заявляла, что не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут применять ценовой потолок. В декабре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому поставки топлива запрещаются иностранным лицам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». На основании решения Путина могут быть сделаны исключения по поставкам.

Запрет на поставки нефти уже действует, пока он введен до 1 июля этого года. Срок эмбарго на поставки нефтепродуктов установит правительство.