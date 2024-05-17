В США пригрозили Китаю санкциями за поддержку ОПК России
В случае, если Китай поддержит российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), США введут санкции против Пекина, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
По словам Патела, Пекин не может одновременно налаживать отношения с Европой и «подписывать самую большую угрозу европейской безопасности за долгое время», имея в виду Россию и военную операцию на Украине.
«Мы считаем, что Китай играет важную роль в восстановлении ОПК России. Мы будем внимательно следить за этим <...> и готовы предпринять дополнительные меры в отношении Китая, если возникнет такая необходимость», — уточнил Пател.
Слова представителя Госдепартамента прозвучали на фоне встречи в Пекине китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина. Последний описал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек», вспомнив песню 1949 года.
В ходе встречи Си Цзиньпин предложил решение российско-украинского конфликта — по его мнению, требуется сформировать новую сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности. Он призвал устранять «как симптомы, так и первопричину, а также учитывать как нынешнюю, так и долгосрочную перспективу».
Ранее в Госдепартаменте уже поднимали тему поддержки российского ОПК Китаем. В ведомстве напомнили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего последнего визита в Китай «ясно дал понять» китайским чиновникам, что «обеспечение трансатлантической безопасности является ключевым интересом США».
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