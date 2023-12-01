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Война санкций ,  
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Кремль предупредил о сохранении санкций на долгие годы

Песков: в Кремле не сомневаются, что санкции Запада сохранятся на долгие годы
Сюжет
Война санкций
США продолжат незаконные попытки оказывать давление на экономику России, Москва исходит из этого, выстраивая свои планы, заявил Песков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Антироссийские санкции Запада сохранятся на долгие годы — Россия исходит из этого при выстраивании экономической политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. <...> Исходим из этого, выстраивая наши планы», — отметил он.

Так представитель главы государства прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта о том, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году, а санкции Запада сохранятся надолго.

США продолжат попытки оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, добавил Песков. Он подчеркнул, что «это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России».

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Эльвира Набиуллина

О том, что санкции против России сохранятся надолго, говорил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что страна смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из дружественных стран. При этом помимо, первоочередных мер замещения импортных технологий и продуктов, необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития России, подчеркнул глава государства.

В конце ноября издание Politico опубликовало список тех, кто в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы» — глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заняла в нем первое место в категории «Разрушители», поскольку «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций» и «удерживает экономику России на плаву.

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В Кремле, комментируя эту оценку, указали на то, что, несмотря на введенные санкции, экономика России вышла на траекторию роста и в стране обеспечена макростабильность.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Песков санкции Запад Россия
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