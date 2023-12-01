Кремль предупредил о сохранении санкций на долгие годы

Песков: в Кремле не сомневаются, что санкции Запада сохранятся на долгие годы

США продолжат незаконные попытки оказывать давление на экономику России, Москва исходит из этого, выстраивая свои планы, заявил Песков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Антироссийские санкции Запада сохранятся на долгие годы — Россия исходит из этого при выстраивании экономической политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. <...> Исходим из этого, выстраивая наши планы», — отметил он.

Так представитель главы государства прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта о том, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году, а санкции Запада сохранятся надолго.

США продолжат попытки оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, добавил Песков. Он подчеркнул, что «это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России».

О том, что санкции против России сохранятся надолго, говорил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что страна смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из дружественных стран. При этом помимо, первоочередных мер замещения импортных технологий и продуктов, необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития России, подчеркнул глава государства.

В конце ноября издание Politico опубликовало список тех, кто в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы» — глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заняла в нем первое место в категории «Разрушители», поскольку «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций» и «удерживает экономику России на плаву.

В Кремле, комментируя эту оценку, указали на то, что, несмотря на введенные санкции, экономика России вышла на траекторию роста и в стране обеспечена макростабильность.