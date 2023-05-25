На Украине сообщили о возвращении 106 пленных с артемовского направления

Украина в рамках очередного обмена пленными вернула восемь офицеров и 98 солдат с артемовского направления, многие их них считались пропавшими без вести, сообщили в офисе Зеленского. Минобороны России об обмене пока не сообщало

Андрей Ермак (Фото: ermaka2022 / Telegram)

На Украину вернулись восемь офицеров и 98 солдат с сержантами, плененные на бахмутском направлении, многие из них считались пропавшими без вести, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ермак отметил, что Киев продолжает работу по возращению пленных.

Минобороны России об обмене пока не сообщало.

О взятии Артемовска Минобороны объявило 21 мая. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил военных и бойцов ЧВК «Вагнер» со взятием города и пообещал наградить всех отличившихся. Киев потерю Бахмута официально не признает. 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в городе и «выполняют важную задачу».

После начала российской спецоперации на Украине стороны регулярно сообщают об обмене военнопленными. Последний раз Минобороны сообщало об обмене 6 мая, тогда на родину были возвращены три летчика Воздушно-космических сил России, которым в плену «грозила смертельная опасность». Ермак в тот же день сообщил о возвращении 45 военнослужащих ВСУ.

За сутки до этого Киев также сообщил о возврате 80 тел погибших военных. «Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — отметили в Министерстве реинтеграции страны. Тела передали родственникам.

В конце апреля глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Киев и Москва «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Он добавил, что к 24 апреля Украина обменяла свыше 2,2 тыс. человек.

В ответ на это замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой. Источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, сказал, что Россия не согласится на обмен «всех на всех».