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Украина сообщила о возврате тел 80 военных

Министерство реинтеграции Украины: в страну вернулись тела 80 погибших военных
На Украине сообщили, что возвращенные тела 80 военных передали родственникам. В конце апреля Москва и Киев провели обмен живыми военнослужащими по формуле «40 на 40», Россия передала еще четверых тяжелораненых сверх него
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

На Украину передали тела 80 погибших украинских военных. Об этом сообщило на своем сайте Министерство реинтеграции страны.

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — указали в ведомстве. Тела передали родственникам.

Последний обмен живыми военными между Россией и Украиной произошел 26 апреля. Москва передала Киеву 42 военнослужащих, Киев Москве — 40. Также на Украину вернулись двое гражданских. Как уточнила омбудсмен Татьяна Москалькова, четверо тяжелораненых были возвращены Украине сверх обмена «40 на 40».

Незадолго до этого глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Киев и Москва «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Он добавил, что к 24 апреля Украина обменяла свыше 2,2 тыс. человек.

Материал дополняется

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