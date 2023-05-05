Украина сообщила о возврате тел 80 военных

На Украине сообщили, что возвращенные тела 80 военных передали родственникам. В конце апреля Москва и Киев провели обмен живыми военнослужащими по формуле «40 на 40», Россия передала еще четверых тяжелораненых сверх него

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На Украину передали тела 80 погибших украинских военных. Об этом сообщило на своем сайте Министерство реинтеграции страны.

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — указали в ведомстве. Тела передали родственникам.

Последний обмен живыми военными между Россией и Украиной произошел 26 апреля. Москва передала Киеву 42 военнослужащих, Киев Москве — 40. Также на Украину вернулись двое гражданских. Как уточнила омбудсмен Татьяна Москалькова, четверо тяжелораненых были возвращены Украине сверх обмена «40 на 40».

Незадолго до этого глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Киев и Москва «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Он добавил, что к 24 апреля Украина обменяла свыше 2,2 тыс. человек.

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