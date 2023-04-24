Глава разведки Украины Буданов: стороны приближаются к соглашению по обмену «всех на всех»

В Киеве сообщили о приближении к договоренности по обмену «всех на всех»

По словам Буданова, к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек. Москалькова в конце марта сообщала, что Киев своим «молчанием» срывает очередной обмен

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киев и Москва «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех», сообщил в интервью «РБК Украина» глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Его спросили, считает ли он реальным обмен в таком формате. Прошлой осенью Буданов сообщал, что вопрос проговаривается.

«Да, мы в принципе приближаемся к этому», — ответил он.

По словам Буданова, к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В конце марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев не отвечает Москве по поводу включения представителей ВСУ в список для обмена пленными. «Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — говорила она тогда. За это время, уточняла Москалькова, список пополнился и в нем уже 133 фамилии, но украинская сторона «молчит».

Москва и Киев регулярно сообщают об обменах пленными. 10 апреля стало известно, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 106 российских военных. По информации Минобороны, в плену им «грозила смертельная опасность». Киев тогда вернул 100 человек — военных, моряков, пограничников и представителей Национальной гвардии, говорил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Еще через шесть дней Киев сообщил о пасхальном обмене пленными. Тогда, по словам Ермака, на Украину вернулись 130 человек. Москалькова сообщала, что обмен был проведен по инициативе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.