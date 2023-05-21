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Зеленский заявил о присутствии украинских военных в Бахмуте

Зеленский заявил, что в Бахмуте все еще находятся украинские военные
Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в городе. Российское Минобороны сообщило о полном контроле над городом ночью 21 мая
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Украинские военные все еще находятся в Бахмуте (Артемовске), город не взят под контроль Россией полностью, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Ранее 21 мая Зеленский уже делал заявление о ситуации в Бахмуте. Минобороны России около полуночи того же дня объявило, что «освобождение» Артемовска завершено.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что с пониманием слов президента возникла путаница из-за постановки журналистами вопроса о Бахмуте. Зеленского спросили: «Остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут».

Он ответил: «Я думаю, нет».

Никифоров пояснил, что эта фраза относилась ко второй части вопроса, а не к первой, то есть «таким образом президент опроверг взятие Бахмута».

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О полном контроле над Артемовском 20 мая заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что операция по взятию города длилась 224 дня. С 25 мая начнется вывод военных ЧВК из города, позиции передадут армии.

Минобороны сообщило, что город был взят «штурмовыми отрядами «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Президент Владимир Путин поздравил ЧВК и армию со взятием города, а также пообещал, что «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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