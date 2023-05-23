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Суд ДНР дал пожизненный срок за убийство российского военнопленного

Суд ДНР приговорил бойца «Азова» к пожизненному за расстрел российского военнопленного
Алексей&nbsp;Кыркалов
Алексей Кыркалов (Фото: sledcom.ru)

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку боевика батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Алексея Кыркалова по делу о расстреле российского военнопленного в Мариуполе, передает Следственный комитет России.

Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен двух российских военнослужащих. Спустя несколько дней их переместили в контрольный пункт «Ацтек», который контролировался украинскими вооруженными силами. Пленных содержали в подвале, с наручниками и завязанными глазами.

15 апреля младший сержант Алексей Кыркалов прибыл в контрольный пункт. Одного из пленных сержант вывел на улицу, около входа три раза выстрелил в пленного и убил его.

Алексей Кыркалов признан виновным по пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Его приговорили к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В ходе российской военной операции на Украине участники основанного в 2014 году «Азова» два месяца занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. В апреле президент России Владимир Путин отменил штурм предприятия, приказав его блокировать.

После этого при посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, затем эвакуировали раненых, а позже начали сдаваться в плен военные. 20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».

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