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В МИД России прокомментировали слова Буданова об обмене «всех на всех»

Замминистра Рябков: Россия делает все для возвращения попавших в плен российских военных

Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Буданов в интервью «РБК-Украина» заявил, что Москва и Киев «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех».

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Буданова.

Источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, сказал, что Москва не пойдет на обмен «всех на всех». Он объяснил это тем, что у России гораздо больше украинских военнопленных, чем у Украины — российских. Также, по словам источника, часть военнопленных — из числа членов запрещенной в России террористической организации «Азов», «которых нужно судить».

Москва и Киев регулярно сообщают об обменах пленными, о последнем стороны заявили 10 апреля. Тогда российская сторона вернула 106 российских военнослужащих, украинская — 100 человек, в том числе военных, моряков и представителей Нацгвардии. По словам Буданова, к 24 апреля Киев обменяла более 2,2 тыс. человек.

16 апреля, когда православные верующие отмечали Пасху, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек. Передать украинской стороне группу военнопленных по случаю праздника поручил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Теги
Сергей Рябков Кирилл Буданов обмен обмен пленными военнопленные МИД
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