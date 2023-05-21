Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС с взятием Артемовска

Всех отличившихся бойцов ЧВК и военных представят к наградам. О том, что Артемовск взят под контроль, в ночь на 21 мая объявило Минобороны. Накануне об этом сообщал основатель ЧВК Евгений Пригожин

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных с взятием Артемовска (Бахмут), сообщили в пресс-службе Кремля. О том, что город взят под контроль, в ночь на 21 мая объявило Минобороны. Накануне об этом сообщал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Всех отличившихся представят к наградам.

Минобороны заявило, что что Артемовск «был освобожден» в результате наступления штурмовых отрядов ЧВК при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Пригожин заявлял, что его бойцы полностью заняли город 20 мая в полдень. до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят Артемовск, создадут там оборонительные линии, после чего передадут его военным, чтобы «дальше они занимались», говорил он. Сама частная военная компания с этого дня будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», пояснял бизнесмен.

В начале мая Пригожин объявил о планах вывести из Артемовска своих бойцов, объяснив это тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Он сообщил, что ЧВК готова передать свои позиции бойцам чеченского спецназа «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что отправил Путину письмо с просьбой о переброске «Ахмата» в город. Позднее основатель ЧВК заявил, что его бойцам пообещали выдать боеприпасы, а отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет генерал Сергей Суровикин.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр накануне называла обстановку в Артемовске критической и заявляла, что украинские военные контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в районе Самолет на юго-западе города, а также частный сектор в нем.