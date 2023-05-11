Пригожин заявил о лукавстве Зеленского об отложенном контрнаступлении

Пригожин заявил, что Украина уже начала контрнаступление, несмотря на заявление Зеленского, что с ним пришлось «подождать». Глава ЧВК заявил об ударах ВСУ в районе Артемовска и назвал следующие направления

Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Украина уже ведет контрнаступление, президент страны Владимир Зеленский «лукавит», когда говорит, что наступление отложено, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудиокомментарий опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

«На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске (укр. Бахмут. — РБК), для того чтобы его захлопнуть. <...> План ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», — сообщил Пригожин.

По его словам, в украинском наступлении задействованы подготовленные и обеспеченные всей необходимой техникой силы. Первой задачей для них является «проломить артемовское направление», а дальше они пойдут в Запорожскую область, а также Брянскую и Белгородскую, предупредил глава ЧВК.

По его словам, «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в Артемовске, но «в жутком дефиците боеприпасов и снарядном голоде».

Пригожин не в первый раз жалуется на такие проблемы у ЧВК. Он предупреждал, что из-за них «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая и передаст позиции чеченскому спецназу «Ахмат». Позднее, отмечал основатель ЧВК, ему обещали обеспечить военных боеприпасами и вооружениям в том количестве, которое «требуется для продолжения дальнейших действий».

Зеленский в опубликованном 11 мая интервью Би-би-си заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады ВСУ готовы к нему, но армия все еще нуждается в дополнительной помощи от Запада. Он отметил, что наступление можно было бы начать с тем, что есть, и «добиться успеха», но тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва тщательно отслеживает всю информацию о готовящемся наступлении Украины и военные учитывают ее при планировании спецоперации. Замглавы МИД России Михаил Галузин указывал, что украинское контрнаступление приведет к «печальным последствиям». Он выразил уверенность в готовности российской армии к любому развитию событий.