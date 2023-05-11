Пригожин заявил о лукавстве Зеленского об отложенном контрнаступлении
Украина уже ведет контрнаступление, президент страны Владимир Зеленский «лукавит», когда говорит, что наступление отложено, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудиокомментарий опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.
«На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске (укр. Бахмут. — РБК), для того чтобы его захлопнуть. <...> План ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», — сообщил Пригожин.
По его словам, в украинском наступлении задействованы подготовленные и обеспеченные всей необходимой техникой силы. Первой задачей для них является «проломить артемовское направление», а дальше они пойдут в Запорожскую область, а также Брянскую и Белгородскую, предупредил глава ЧВК.
По его словам, «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в Артемовске, но «в жутком дефиците боеприпасов и снарядном голоде».
Пригожин не в первый раз жалуется на такие проблемы у ЧВК. Он предупреждал, что из-за них «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая и передаст позиции чеченскому спецназу «Ахмат». Позднее, отмечал основатель ЧВК, ему обещали обеспечить военных боеприпасами и вооружениям в том количестве, которое «требуется для продолжения дальнейших действий».
Зеленский в опубликованном 11 мая интервью Би-би-си заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады ВСУ готовы к нему, но армия все еще нуждается в дополнительной помощи от Запада. Он отметил, что наступление можно было бы начать с тем, что есть, и «добиться успеха», но тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва тщательно отслеживает всю информацию о готовящемся наступлении Украины и военные учитывают ее при планировании спецоперации. Замглавы МИД России Михаил Галузин указывал, что украинское контрнаступление приведет к «печальным последствиям». Он выразил уверенность в готовности российской армии к любому развитию событий.