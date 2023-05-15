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Пушилин словами «это еще не контрнаступление» описал ситуацию на фронте

Глава ДНР Пушилин: бои активизировались по всей линии фронта, но это «еще не наступление»
Украинские войска ведут разведку боем, но наступлением это нельзя назвать, считает врио главы ДНР. Зеленский говорил, что наступления не будет, пока Украина не получит нужный объем техники
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

По всей линии соприкосновения с украинскими военными активизировались бои, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынужденно были готовы», — сказал он.

При этом 1-й армейский корпус ДНР сумел продвинуться вперед, позиции России улучшаются на авдеевском и первомайском направлениях. На марьинском направлении военные Украины предпринимали «активные действия», но им не удалось — «не так легко это все происходит» — и также отмечаются улучшения российских позиций. ЧВК «Вагнер» «доводит до логического завершения» взятие Бахмута (Артемовск), «и вчера, и позавчера мы видели, что «вагнера́» там также продвигаются вперед». По словам Пушилина, российские войска заняли «определенные высотки» в западной части города, которые Киев считал ключевыми.

Украинские военные применяют на поле боя новую технику, поставленную с Запада, ее замечают на авдеевском направлении и в Бахмуте, добавил врио главы ДНР. «Учимся и с ней работать, я думаю, что наши подразделения готовы и к этому», — сказал он.

Украинские власти также говорят, что наступление ВСУ пока не началось. Президент Владимир Зеленский в качестве причины называл недостаточное количество бронетехники. Наступление при нынешних ее объемах может привести к тяжелым потерям для Украины. Во время посещения Германии в середине мая политик на вопрос о сроках начала наступления ответил: «Еще несколько визитов — и все».

Пушилин словами «это еще не контрнаступление» описал ситуацию на фронте
Пушилин словами «это еще не контрнаступление» описал ситуацию на фронте

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Денис Пушилин наступление контрнаступление
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