Пушилин словами «это еще не контрнаступление» описал ситуацию на фронте
По всей линии соприкосновения с украинскими военными активизировались бои, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынужденно были готовы», — сказал он.
При этом 1-й армейский корпус ДНР сумел продвинуться вперед, позиции России улучшаются на авдеевском и первомайском направлениях. На марьинском направлении военные Украины предпринимали «активные действия», но им не удалось — «не так легко это все происходит» — и также отмечаются улучшения российских позиций. ЧВК «Вагнер» «доводит до логического завершения» взятие Бахмута (Артемовск), «и вчера, и позавчера мы видели, что «вагнера́» там также продвигаются вперед». По словам Пушилина, российские войска заняли «определенные высотки» в западной части города, которые Киев считал ключевыми.
Украинские военные применяют на поле боя новую технику, поставленную с Запада, ее замечают на авдеевском направлении и в Бахмуте, добавил врио главы ДНР. «Учимся и с ней работать, я думаю, что наши подразделения готовы и к этому», — сказал он.
Украинские власти также говорят, что наступление ВСУ пока не началось. Президент Владимир Зеленский в качестве причины называл недостаточное количество бронетехники. Наступление при нынешних ее объемах может привести к тяжелым потерям для Украины. Во время посещения Германии в середине мая политик на вопрос о сроках начала наступления ответил: «Еще несколько визитов — и все».