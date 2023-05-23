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Буданов заявил о наличии минимума вооружений для контрнаступления Украины

Буданов: у Киева есть необходимый минимум вооружений для наступления в ближайшее время
У Украины для начала наступления есть необходимый минимум вооружений, но нужны запасы больше, заявил Буданов. Российские власти предупредили, что «бездумное накачивание» Киева западным оружием грозит эскалацией конфликта
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

У Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью NHK.

В то же время Буданов отметил, что Украина по-прежнему нуждается в «большом запасе вооружений и боеприпасов», чтобы продолжать операцию.

Власти Украины говорят о подготовке скорого контрнаступления уже несколько месяцев. По словам президента Владимира Зеленского, Киеву нужно подождать с операцией, поскольку армия по-прежнему нуждается в дополнительной военной помощи от Запада, например в бронетехнике, которая «приходит партиями».

В мае глава государства посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. По итогам встреч европейские лидеры договорились передать Киеву дополнительные пакеты военной помощи и объявили о создании коалиции по поставкам американских истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов.

В Кремле подчеркивали, что поставки западного оружия не повлияют на достижение целей спецоперации. По словам замглавы российского МИДа Михаила Галузина, «бездумное накачивание» Украины современными вооружениями и «поощрение ее задумок о контрнаступлении» приведет лишь к «кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». Он добавил, что российская армия подготовлена «к любому развитию событий».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
контрнаступление Украина Кирилл Буданов вооружения Военная операция на Украине
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