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В Херсонской области заявили о намерении «жить в составе России»

Власти Херсонской области решили «жить в составе» России и вернуть герб времен XIX века
Херсонской области следует «вернуться в свое историческое русло культуры», регион намерен войти в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации. Ранее он заявил, что в области не будет «никаких референдумов»
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Херсонская область намерена стать одним из регионов России, по темпам развития регион будет напоминать «что-то близкое к Крыму», заявил «РИА Новости» Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Регион находится под контролем российских военных.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации <...> Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — заявил Стремоусов.

Он добавил, что власти Херсонской области в случае необходимости готовы направить обращение по вопросу вхождения региона в состав России, однако сейчас связи с Москвой уже налажены. «Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — пояснил замглавы военно-гражданской администрации.

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Кроме того, в Херсонской области вернут герб времен Российской империи, анонсировал Стремоусов. Он рассказал, что для нового герба за основу взяли первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в октябре 1803 года. На нем изображен двуглавый орел с короной, в его левой лапе — пламя, в правой — лавровая ветвь. На груди орла в голубом щите расположен золотой крест.

Около недели назад, 28 апреля, Стремоусов заявил, что в регионе не планируется проводить «никаких референдумов». «Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население», — утверждал он.

Стремоусов тогда же рассказал о намерении властей региона перейти в рублевую зону с 1 мая. Он уточнил, что в течение четырехмесячного переходного периода в ходу будут рубли и гривны, затем расчеты будут полностью в российской валюте.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. В качестве ее целей он назвал демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, заявив, что Москва защитит людей, которые восемь лет «подвергаются издевательствам, геноциду».

Путин подчеркнул, что речи об оккупации территории Украины не идет. Тогда же он отметил, что все народы обладают правом на самоопределение, а население Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь».«Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — сказал президент России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Херсонская область Украины имеет общую сухопутную границу с Крымом. В российском Минобороны заявили об установлении полного контроля над Херсоном 2 марта, а спустя около двух недель, 15 марта, российские военные взяли под контроль всю область.

О формировании военно-гражданских администраций в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины сообщил в конце марта постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он рассказал, что в регионах запустили трансляцию российского телевидения. «Юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — заявил Мурадов.

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