Постпред Крыма заявил о «нежизнеспособности» Украины

Украина не останется в прежнем формате, уверен постпред Крыма. По его словам, стране могла бы помочь федерализация и соблюдение прав разных национальностей, но в Киеве не стали этого делать и «грубо нарушили» их

Георгий Мурадов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении языковых, культурных, образовательных и других прав национальных общин, однако они были нарушены, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в 10 статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — подчеркнул постпред.

Мурадов также выразил уверенность, что Украина не останется «в том виде, в котором была». Как он считает, «это уже бывшая Украина».

В начале мая Мурадов счел неизбежным вхождение в состав России южных регионов Украины, которые контролирует Москва. По его мнению, в течение восьми лет их жители находились в условиях «репрессий и издевательств», а присоединение к России станет проявлением «воли самого народа». Постпред Крыма также утверждал, что южные территории Украины были «подарены», исторически они принадлежали России и в них уже начинают работу военно-гражданские администрации, работают российские телеканалы, в школах ведется обучение по российским учебникам.

При этом Мурадов называл преждевременным проведение референдумов о вхождении в состав России в регионах на юге Украины до полного прекращения боевых действий. Он указал, что могут быть приняты «иные политические решения», в том числе временные, которые позволили бы открыть «союзнические возможности» с Москвой.

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В середине февраля о «насильственной ассимиляции» русских на Украине заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Он выразил уверенность, что эта деятельность происходит с военной и политической поддержкой США. По словам дипломата, ключевой целью властей США стало «оттеснение» Москвы как можно дальше на восток.

В ноябре 2020 года украинский президент Владимир Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, чтобы заверить в усилиях Киева для завершения конфликта на востоке страны. «Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — подчеркнул он. Позднее, в начале августа прошлого года, президент Украины призвал покинуть страну тех людей, кто считает «нам в Россию», «наше дело правое». «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — сказал Зеленский.

