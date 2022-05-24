Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным

Русский станет основным языком для «всех вопросов государственного значения», заявил назначенный в апреле замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Украинский, по его словам, запрещать не будут

Фото: РИА Новости

Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Херсонской области, заявил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, русский станет основным языком для делопроизводства, общения и «всех вопросов государственного значения», на нем будет вестись обучение в школах.

В то же время, заверил Стремоусов, новые власти не собираются запрещать украинский язык. «[Мы] не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории. <...> Мы не будем ущемлять ничьих прав», — сказал он, добавив, что в школах по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.

Кроме того, отметил Стремоусов, в Херсонской области проживает большая община крымских татар, на встрече с ее представителями будет обсуждаться «целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму» (крымско-татарский, украинский и русский — государственные языки республики Крым, согласно ее конституции; в соответствии со ст. 68 Конституции России, республики вправе устанавливать свои государственные языки, они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации).

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию; Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

После этого в регионе начали транслировать российские телеканалы, использовать российскую валюту, а в школе уроки вести по российским учебникам. При этом в начале военной операции на Украине президент России Владимир Путин заверял, что об оккупации территорий страны речи не идет и Москва признает право всех народов на самоопределение: «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет».

Читайте на РБК Pro Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Статьи Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи

11 мая Стремоусов заявил о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала, что подобное решение могут принимать только жители региона. Об этом же говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, во время посещения Херсонской области, который вместе с тем заявил, что «Россия здесь навсегда». В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин счел, что область имеет большие перспективы и займет достойное место в «российской семье».

23 мая в военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что в регионе ввели российский рубль, и все безналичные расчеты в регионе будут осуществляться только в этой валюте.