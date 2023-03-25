Клишас после слов Володина заявил об «излишней» реакции в России на МУС

Клишас заявил, что выдавший ордер на арест Путина Международный уголовный суд — «фиктивный» орган и потому было бы лишним реагировать на его решения законодательно. Володин предлагал запретить деятельность суда в России

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Запрет деятельности Международного уголовного суда (МУС) в России по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина станет излишней мерой, заявил ТАСС сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», — сказал он.

Володин выступил с такой инициативой днем 25 марта. Он предложил внести в законодательство изменения, который бы запрещали любую деятельность суда в Гааге на территории России. Кроме того, он призвал «предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС».

МУС 17 марта объявил о решении выдать ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля прошлого года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится спокойно к выдаче ордера на арест и продолжает работать. Львова-Белова в решении МУС увидела оценку международным сообществом ее действий по помощи детям и их вывозу из зоны боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение суда «поворотным моментом» и знаком того, что Россия будет привлечена к «ответственности».

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении четырех представителей МУС по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал судьям МУС внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда». В ответ на эти угрозы суд выразил сожаление в связи с «попытками воспрепятствовать» его работе.