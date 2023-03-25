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Австрия пообещала выполнять ордера Международного уголовного суда

Минюст Австрии: разыскиваемые Международным уголовным судом лица будут арестованы
Минюст Австрии заявил об отсутствии исключений для лидеров стран при выдаче суда в Гааге ордеров на арест; министр ранее обещала сделать «все возможное для восстановления справедливости». Москва выразила возмущение решением МУС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Австрия признает свою обязанность выполнять постановления Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, даже лидеры государств не имеют иммунитета перед ордером на арест. Об этом «Укринформу» заявили в Министерстве юстиции Австрии, отвечая на вопрос, будет ли страна исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Австрия — участница Римского статута. Это означает, что она, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы», — говорится в сообщении ведомства.

В австрийском министерстве подчеркнули, перед законом равны все, а каждое правонарушение должно быть расследовано.

Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Путина в середине марта. Еще один ордер был выписан на имя российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении МУС говорилось, что оба «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Министр юстиции Австрии Алма Задич затем выступила в поддержку решения МУС выдать ордер на арест российского президента. «Австрия будет и впредь делать все возможное, чтобы восстановить справедливость для народа Украины», — пообещала она, заверив в постоянной поддержке суда в Гааге со стороны Вены.

Российские власти и дипломаты выдачу ордера подвергли резкой критике. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков, заверив, что глава государства не принимает решение МУС «близко к сердцу».

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В миссии России при ООН заявили, что Москва готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будет безопасно. По словам постпреда Василия Небензи, детей привезли в Россию, чтобы спасти «от опасности, которую могут представлять боевые действия». Сам вопрос он назвал «абсолютно раздутым». Дипломат заявил также, что приоритеты суда «не имеют ничего общего с правосудием», Россия намерена 6 апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН для изложения своей точки зрения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австрия МУС Владимир Путин ордер на арест

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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