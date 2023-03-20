Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом»
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского президента Владимира Путина стало весомым международно-правовым результатом для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
«Это — поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности», — сказал он.
Палата суда в Гааге выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в середине марта. Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
Это решение резко раскритиковали власти и дипломаты России. МИД счел решение палаты МУС «юридически ничтожным». «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — сказала представитель министерства Мария Захарова. Кремль назвал даже саму постановку вопроса об ордере на арест Путина «возмутительной и неприемлемой». Омбудсмен сочла решение оценкой помощи детям со стороны России.
Американский президент Джо Байден назвал решение суда обоснованным. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита, российский СК в ответ на это проведет проверку. В ЮАР предупредили, что осведомлены об «юридических обязательствах» и обсудят ситуацию с заинтересованными сторонами.
МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала документ. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего статут ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998-м не поддержал Римский статут.