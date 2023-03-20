Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом»

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Москва раскритиковала решение, назвав его политически ничтожным

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского президента Владимира Путина стало весомым международно-правовым результатом для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Это — поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности», — сказал он.

Палата суда в Гааге выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в середине марта. Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Это решение резко раскритиковали власти и дипломаты России. МИД счел решение палаты МУС «юридически ничтожным». «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — сказала представитель министерства Мария Захарова. Кремль назвал даже саму постановку вопроса об ордере на арест Путина «возмутительной и неприемлемой». Омбудсмен сочла решение оценкой помощи детям со стороны России.

Американский президент Джо Байден назвал решение суда обоснованным. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита, российский СК в ответ на это проведет проверку. В ЮАР предупредили, что осведомлены об «юридических обязательствах» и обсудят ситуацию с заинтересованными сторонами.