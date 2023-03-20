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Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом»

Владимир Зеленский: ордер Гааги на арест Владимира Путина стал «поворотным моментом»
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Москва раскритиковала решение, назвав его политически ничтожным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского президента Владимира Путина стало весомым международно-правовым результатом для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Это — поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности», — сказал он.

Палата суда в Гааге выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в середине марта. Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». 

Это решение резко раскритиковали власти и дипломаты России. МИД счел решение палаты МУС «юридически ничтожным». «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — сказала представитель министерства Мария Захарова. Кремль назвал даже саму постановку вопроса об ордере на арест Путина «возмутительной и неприемлемой». Омбудсмен сочла решение оценкой помощи детям со стороны России.

Американский президент Джо Байден назвал решение суда обоснованным. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита, российский СК в ответ на это проведет проверку. В ЮАР предупредили, что осведомлены об «юридических обязательствах» и обсудят ситуацию с заинтересованными сторонами.

МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала документ. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего статут ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998-м не поддержал Римский статут.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Владимир Путин МУС ордер на арест Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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