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Володин призвал запретить деятельность МУС в России

Володин: необходимо запретить работу МУС в России и ввести наказание за содействие ему
Спикер Госдумы вспомнил законе в США, который дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых МУС окажутся американские военные или политики. Он предложил России «учитывать международный опыт»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

В России необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории страны, а также наказывать за его поддержку. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал он.

Кроме того, по словам Володина, важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС. «У верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — считает спикер Думы.

Володин напомнил, что в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих и по нему ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру суда, участником которого США не являются (в том числе это МУС). Более того, этот закон дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. «Что касается нашей страны, в Конституции России закреплен приоритет национального законодательства над международным. На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов. Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу», — заключил он.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Как говорится в сообщении МУС, оба «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Российские власти решение о выдаче ордера раскритиковали. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков, заверив, что глава государства не принимает решение МУС «близко к сердцу».

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел, что решение суда повлечет «чудовищные» последствия для международного права.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли решение о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой. В СК сочли, что уголовное преследование российского президента и детского омбудсмена носит незаконный характер, поскольку оснований для их привлечения к ответственности нет.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, та подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала, но при этом не ратифицировала Римский статут. Однако в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины» с 2014-го. Всего документ ратифицировало 123 страны, в их число не входят, в частности, Китай, Турция, Индия и США. Последние участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МУС Гаага Вячеслав Володин запрет Россия

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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