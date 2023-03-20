Медведев пригрозил суду в Гааге гиперзвуковой ракетой

Зампредседателя Совбеза посоветовал судьям внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Последствия решения Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина для международного права будут «чудовищные». Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой», — написал он.

По словам Медведева, теперь все решения ООН и других международных структур «будут трещать по швам».

Зампред Совбеза также отметил, что «все ходят под Богом и ракетами», и посоветовал судьям внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда». По его словам, суд — всего лишь международная инстанция, «поэтому и войну не начнут, побоятся».

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».

В МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение МУС об ордере на арест Путина «весомым международно-правовым результатом для Украины». Американский лидер Джо Байден счел решение организации обоснованным.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад решением МУС показал, что «пойдет до конца». По его мнению, мир скатывается к еще большей эскалации конфликта на Украине.