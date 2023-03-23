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В МУС выразили сожаление из-за «угроз» после ордера на арест Путина

В Международном уголовном суде отреагировали на «угрозы» после ордера на арест Путина
СК ранее возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил МУС гиперзвуковой ракетой
Здание Международного уголовного суда
Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Председательство ассамблеи стран — участниц Римского статута (договор о Международном уголовное суде в Гааге, МУС) выразило сожаление в связи с «угрозами» и «попытками воспрепятствовать» усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом. В середине марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, после чего Следственный комитет возбудил дело против прокурора и судей международной инстанции, а экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил суду в Гааге гиперзвуковой ракетой.

«Мы подтверждаем свое полное доверие к [Международному уголовному] суду как независимому и беспристрастному судебному учреждению и подтверждаем нашу твердую приверженность соблюдению и обороне принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности, не подверженной никаким угрозам», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Там также указывается, что МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц «борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления». «Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость», — говорится в сообщении.

17 марта палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». В сообщении МУС указывалось, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, страна подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей документа. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

Россия наряду с другими странами, в том числе США и Китаем, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. В Кремле и МИДе решение МУС назвали «ничтожным». «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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С критикой МУС выступили в Госдуме и Совете Федерации, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел, что решение суда повлечет «чудовищные» последствия для международного права, и посоветовал судьям МУС внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли решение о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой. В СК сочли, что уголовное преследование российского президента и детского омбудсмена носит незаконный характер, поскольку оснований для их привлечения к ответственности нет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МУС Международный уголовный суд Владимир Путин ордер на арест
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