Песков заявил, что Путин не принимает близко к сердцу решение суда Гааги

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» решение Международного головного суда о выдаче ордере на его арест и относится к нему спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире <…> Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. И продолжает работать, главное, президент», — заявил Песков, отвечая на вопрос о личном отношении Путина к решению МУС.

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