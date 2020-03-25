Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 еще не пройден, город находится еще в начале пути. Об этом завил в эфире телеканала ТВЦ мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, через столицу прошла половина граждан, которые вернулись из-за границы. «Сами москвичи, достаточно большая их доля, любит поездить «по заграницам». — сказал он. «Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.

Собянин призвал не рассчитывать на то, что «все рассосется само собой», но в то же время выразил надежду, что в Москве пик заболеваемости пройдет более плавно и безболезненно, чем в других странах.