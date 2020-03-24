Пандемия коронавируса , 24 мар, 14:49
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Собянин заявил об отсутствии реальной картины по коронавирусу в регионах
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. Слева направо на втором плане - мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Реальной картины по ситуации с коронавирусом нового типа в регионах нет. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете, пишет «РИА Новости».
«Дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», — сказал мэр Москвы.
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