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Собянин заявил об отсутствии реальной картины по коронавирусу в регионах

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. Слева направо на втором плане - мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Реальной картины по ситуации с коронавирусом нового типа в регионах нет. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете, пишет «РИА Новости».

«Дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», — сказал мэр Москвы.

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Теги: Сергей Собянин, коронавирус, регионы
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