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Штаб поручил найти новые аэропорты для приема рейсов из стран с вирусом

Первым делом поручено проверить готовность к приему рейсов из стран с большим числом случаев COVID-19 в аэропорту Жуковский. Кроме того, Минтранс и Минобороны определят пригодность к приему таких рейсов и других аэропортов страны
Аэропорт «Жуковский» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, «Ростеху», Минтрансу и Минпромторгу оценить техническую готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из стран, в которых выявлено большее число случаев заражения. Одновременно с этим поручено оценить расходы, которые понадобятся для организации принятия таких рейсов в Жуковском.

О результатах проверки в правительство предписано доложить не позднее 24 марта.

В пресс-службе Жуковского РБК заявили, что аэропорт готов к принятию рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран.

«Аэропортом налажено взаимодействие со службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, занимающимися вопросами выявления случаев заболевания», — сказали в пресс-службе.

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В то же время, как следует из документа, опубликованного на сайте правительства, Роспотребнадзору поручено сообщить Минтрансу о наличии в разных регионах России «обсервационных стационаров», где можно размещать россиян, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, ведомство должно изучить возможность переоборудования в обсервационные стационары санаториев и лечебно-реабилитационных центров. Прием в них обычных граждан в таком случае будет приостановлен.

С учетом информации о местах расположения таких стационаров Минтранс и Минобороны должны составить список аэропортов, пригодных для приема авиарейсов с эвакуируемыми из стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

На основе собранных данных планируется проработать возможности размещения подлежащих карантину лиц в «объектах, расположенных вблизи аэропортов».

В настоящее время все рейсы из стран, включенных в список неблагополучных с точки зрения распространения COVID-19, принимаются в терминале F московского аэропорта Шереметьево (20 марта Шереметьево прекратило обслуживание рейсов в соседнем с ним терминале E, а также терминале C). Лиц с диагнозом COVID-19, а также тех, кто может быть заражен тем же вирусом, госпитализируют в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.

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24 марта стало известно, что за предыдущие сутки в России было выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. При этом 28 зараженных были обнаружены в Москве, а оставшиеся 29 — в 13 других регионах страны.

Автор: Евгений Калюков
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