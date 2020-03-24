Штаб поручил найти новые аэропорты для приема рейсов из стран с вирусом

Первым делом поручено проверить готовность к приему рейсов из стран с большим числом случаев COVID-19 в аэропорту Жуковский. Кроме того, Минтранс и Минобороны определят пригодность к приему таких рейсов и других аэропортов страны

Аэропорт «Жуковский» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, «Ростеху», Минтрансу и Минпромторгу оценить техническую готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из стран, в которых выявлено большее число случаев заражения. Одновременно с этим поручено оценить расходы, которые понадобятся для организации принятия таких рейсов в Жуковском.

О результатах проверки в правительство предписано доложить не позднее 24 марта.

В пресс-службе Жуковского РБК заявили, что аэропорт готов к принятию рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран.

«Аэропортом налажено взаимодействие со службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, занимающимися вопросами выявления случаев заболевания», — сказали в пресс-службе.