Штаб поручил найти новые аэропорты для приема рейсов из стран с вирусом
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, «Ростеху», Минтрансу и Минпромторгу оценить техническую готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из стран, в которых выявлено большее число случаев заражения. Одновременно с этим поручено оценить расходы, которые понадобятся для организации принятия таких рейсов в Жуковском.
О результатах проверки в правительство предписано доложить не позднее 24 марта.
В пресс-службе Жуковского РБК заявили, что аэропорт готов к принятию рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран.
«Аэропортом налажено взаимодействие со службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, занимающимися вопросами выявления случаев заболевания», — сказали в пресс-службе.