Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно сообщению, домашний режим продлится до 14 апреля. «Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо», — отметил Собянин.

По его словам, власти города окажут помощь тем, кто уехал на дачи, доставив им дрова и уголь по льготным ценам.

О новых мерах борьбы с распространением коронавируса стало известно 23 марта. Тогда Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили, что все жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.