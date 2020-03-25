Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Совет Федерации уволил двух заместителей генпрокурора Политика, 15:08 Шойгу заявил о попытках прозападной оппозиции попасть на военные объекты Политика, 15:03 Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии Экономика, 14:53 Под новые ограничительные меры в Москве попали стоматологии и дискотеки Общество, 14:53 Минфин расширит госгарантии для бизнеса на фоне коронавируса Бизнес, 14:52 Собянин отменил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет Общество, 14:46 СК завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе Общество, 14:44 КС признал неконституционной оспоренную после выборов в Мосгордуму норму Политика, 14:43 Путин объявит о переносе голосования по Конституции Политика, 14:32 Член совета директоров КХЛ назвал возможный вариант распределения мест Спорт, 14:28 От ревизора к консультанту: как меняется комплаенс в России Pro, 14:27 Олимпийский чемпион назвал досрочное завершение сезона КХЛ усилением НХЛ Спорт, 14:26 Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей Общество, 14:26 Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране Общество, 14:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно сообщению, домашний режим продлится до 14 апреля. «Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо», — отметил Собянин.

По его словам, власти города окажут помощь тем, кто уехал на дачи, доставив им дрова и уголь по льготным ценам.

Требование к пожилым людям оставаться дома распространят на регионы
Общество

О новых мерах борьбы с распространением коронавируса стало известно 23 марта. Тогда Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили, что все жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Выходить на улицу им разрешено только в случаях крайней необходимости — в магазин или аптеку. Собянин также предлагал по возможности уехать на дачу.

Теги: Сергей Собянин, пожилые люди, карантин
Материалы по теме
Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса
Общество
Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых
Общество
Требование к пожилым людям оставаться дома распространят на регионы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter