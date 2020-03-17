Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж

Из-за коронавируса разные страны начали закрывать границы. Россия с 18 марта тоже ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. О закрытии границ для иностранных граждан объявили государства Евросоюза и Шенгенской зоны, контроль усилен и на внутренних границах ЕС. За последний месяц центром эпидемии стала Европа. Число заболевших в мире к 17 марта превысило 179 тыс., умерли более 7 тыс. человек. Как европейцы охраняют свои границы — в фоторепортаже РБК

Грайнау, граница Германии и Австрии. Знак напоминает о необходимости двухнедельного карантина при въезде в ФРГ Кель, граница Германии и Франции Очередь грузовиков на немецком автобане А5 рядом со швейцарской границей​ Халупки, Польша. Контроль состояния здоровья въезжающих со стороны Чехии Вилар-Формозу, граница Португалии и Испании Свинезунд, граница Норвегии и Швеции​ Ла-Жункера, Испания. Контроль въезжающего со стороны Франции​ транспорта Гренцтале, граница Латвии и Литвы Ментона, граница Франции и Италии​ Градек-над-Нисою, граница Чехии и Польши Семьи с детьми переходят пешком границу Австрии и Германии в Киферсфельдене, после того как их поезд не пустили на территорию ФРГ