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Пандемия коронавируса ,  
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Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж

Из-за коронавируса разные страны начали закрывать границы. Россия с 18 марта тоже ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. О закрытии границ для иностранных граждан объявили государства Евросоюза и Шенгенской зоны, контроль усилен и на внутренних границах ЕС. За последний месяц центром эпидемии стала Европа. Число заболевших в мире к 17 марта превысило 179 тыс., умерли более 7 тыс. человек. Как европейцы охраняют свои границы — в фоторепортаже РБК
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Грайнау, граница Германии и Австрии. Знак напоминает о необходимости двухнедельного карантина при въезде в ФРГ

Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Кель, граница Германии и Франции

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Очередь грузовиков на немецком автобане А5 рядом со швейцарской границей​

Фото: Omar Marques / Getty Images

Халупки, Польша. Контроль состояния здоровья въезжающих со стороны Чехии

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Вилар-Формозу, граница Португалии и Испании

Фото: Vidar Ruud/NTB Scanpix via Reuters

Свинезунд, граница Норвегии и Швеции​

Фото: Nacho Doce / Reuters

Ла-Жункера, Испания. Контроль въезжающего со стороны Франции​ транспорта

Фото: Edijs Palens / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Гренцтале, граница Латвии и Литвы

Фото: Picture alliance / Mandoga Media / ТАСС

Ментона, граница Франции и Италии​

Фото: Petr David Josek / AP

Градек-над-Нисою, граница Чехии и Польши

Фото: Peter Kneffel / dpa via AP

Семьи с детьми переходят пешком границу Австрии и Германии в Киферсфельдене, после того как их поезд не пустили на территорию ФРГ

Теги: мультимедиа, Евросоюз, Шенген, границы, Китай, Италия, пандемия, карантин
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