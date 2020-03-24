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Власти продумают доставку россиян из аэропортов Москвы в другие регионы

Вернувшихся из стран, где выявлено большее число заражений, планируют доставлять из аэропортов столицы в близлежащие регионы на автобусах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральный штаб по предупреждению завоза на территорию России и распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19 поручил властям Москвы и других регионов проработать организацию доставки россиян, вернувшихся из стран, где выявлено большее число заражений, из аэропортов столицы в близлежащие регионы на автобусах.

О результатах работы предписано доложить в правительство России до 25 марта, указывается в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства.

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Сейчас все рейсы из стран, включенных в список неблагополучных с точки зрения распространения COVID-19, принимаются в терминале F московского аэропорта Шереметьево. Однако оперштаб уже поручил Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору, «Ростеху» изучить возможность приема таких рейсов в аэропорту Жуковский, расположенном в Московской области в 26 км от МКАД.

Роспотребнадзору поручено изучить возможность перепрофилировать санатории в обсервационные стационары для возвращающихся из стран с большим числом случаев COVID-19 и проработать возможность размещения подлежащих карантину лиц в «объектах, расположенных вблизи аэропортов».

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Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным на 24 марта, увеличилось до 495. Большая их часть, 290, выявлена в Москве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, коронавирус
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