Требование к пожилым людям оставаться дома распространят на регионы

В регионах России, где активно распространяется коронавирусная инфекция, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей обяжут перейти в режим самоизоляции на дому, как это уже сделано в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Требование к пожилым и больным хроническими заболеваниями людям, которые уже выдвинули власти Москвы, будет распространено и на другие регионы с высокой динамикой развития коронавирусной инфекции.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу по коронавирусу при Госсовете, доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Собянин констатировал, что центральные власти не владеют полной информацией о распространении инфекции в регионах. «Реальной картины и в мире никто не знает», — констатировал мэр Москвы.

«Я даже просил бы, может, дать поручение [главе администрации президента Антону] Вайно, чтобы он дал поручение полпредам, чтобы вместе навалились на эту историю и стали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он [глава региона] видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — попросил президента Собянин (цитата по «РИА Новости»).