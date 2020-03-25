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В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных в России за сутки случаев заражения COVID-19 установило новый рекорд. Больные выявлены уже в большинстве регионов страны
Фото: Андрей Любимов / РБК

За сутки в России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Большинство новых случаев — 120 — выявлено в Москве.

Остальные 43 случая распределились по 19 регионам:

  • по 6 — в Московской области и Крыму;
  • по 4 — в Псковской области и Краснодарском крае;
  • по 3 — в Оренбургской области и Якутии;
  • по 2 — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае;
  • по 1 — в Архангельской, Брянской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкирии.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Случаи заражения выявлены в 55 из 85 регионов России, говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф в его Telegram-канале.

Штаб поручил найти новые аэропорты для приема рейсов из стран с вирусом
Общество

«В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Днем ранее в России было выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Таким образом, суточное число заражений почти утроилось и достигло нового максимума.

Власти продумают доставку россиян из аэропортов Москвы в другие регионы
Общество

Накануне, 24 марта, федеральный штаб по предупреждению завоза на территорию России и распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19 поручил проработать организацию доставки россиян, вернувшихся из стран, где выявлено большее число заражений, из аэропортов столицы в близлежащие регионы на автобусах, а также найти в разных регионах страны «обсервационные стационары» для их размещения.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова
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