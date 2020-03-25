В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Большинство новых случаев — 120 — выявлено в Москве.
Остальные 43 случая распределились по 19 регионам:
- по 6 — в Московской области и Крыму;
- по 4 — в Псковской области и Краснодарском крае;
- по 3 — в Оренбургской области и Якутии;
- по 2 — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае;
- по 1 — в Архангельской, Брянской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкирии.
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Случаи заражения выявлены в 55 из 85 регионов России, говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф в его Telegram-канале.