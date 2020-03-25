В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

«В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Днем ранее в России было выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Таким образом, суточное число заражений почти утроилось и достигло нового максимума.

Накануне, 24 марта, федеральный штаб по предупреждению завоза на территорию России и распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19 поручил проработать организацию доставки россиян, вернувшихся из стран, где выявлено большее число заражений, из аэропортов столицы в близлежащие регионы на автобусах, а также найти в разных регионах страны «обсервационные стационары» для их размещения.