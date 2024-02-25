В офисе Зеленского не исключили приглашение России на саммит по Украине

После того как пройдет саммит в Швейцарии по «формуле мира», на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира», который передадут России на следующем саммите, пояснил Ермак. Россия считает формулу неприемлемой

Андрей Ермак (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак не исключил, что Россию позовут на саммит по Украине. Об этом он сказал на форуме «Украина. 2024 год», его слова приводит «Страна.ua».

Ермак сообщил, что после того как пройдет саммит глав государств в Швейцарии по украинской «формуле мира», на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».

«На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план», — пояснил глава офиса украинского лидера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров стран по «формуле мира» состоится весной, «в ближайшие недели и месяцы». По его словам, на нем будет намечен план, который впоследствии доработают и передадут российской стороне «специальными переговорщиками». «Это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил при этом украинский лидер.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Киев рассчитывает провести саммит на высоком уровне в марте, но он, скорее всего, будет перенесен на апрель или май из-за «безучастности» мировых лидеров.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Зеленского во время его визита в страну. По ее словам, мирная конференция по Украине должна пройти в 2024 году. Амхерд рассчитывает, что в ней примут участие в том числе участием страны глобального Юга. Она также отметила, что вряд ли получится настоящий мирный процесс без участия России. О том, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира», говорил также министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Украина и Швейцария пригласили на саммит и Китай. Однако в Пекине до этого заявляли, что будут «по-своему содействовать мирному процессу».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что Швейцария пытается «навязывать свое посредничество по Украине», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — считает Лавров. Берн «стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира», подчеркнула РБК представитель пресс-службы МИД страны Элиса Рагги в ответ на слова российского министра.