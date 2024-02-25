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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского не исключили приглашение России на саммит по Украине

Глава офис Зеленского Ермак не исключил приглашение России на саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
После того как пройдет саммит в Швейцарии по «формуле мира», на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира», который передадут России на следующем саммите, пояснил Ермак. Россия считает формулу неприемлемой
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак не исключил, что Россию позовут на саммит по Украине. Об этом он сказал на форуме «Украина. 2024 год», его слова приводит «Страна.ua».

Ермак сообщил, что после того как пройдет саммит глав государств в Швейцарии по украинской «формуле мира», на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».

«На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план», — пояснил глава офиса украинского лидера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров стран по «формуле мира» состоится весной, «в ближайшие недели и месяцы». По его словам, на нем будет намечен план, который впоследствии доработают и передадут российской стороне «специальными переговорщиками». «Это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил при этом украинский лидер.

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На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Киев рассчитывает провести саммит на высоком уровне в марте, но он, скорее всего, будет перенесен на апрель или май из-за «безучастности» мировых лидеров.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Зеленского во время его визита в страну. По ее словам, мирная конференция по Украине должна пройти в 2024 году. Амхерд рассчитывает, что в ней примут участие в том числе участием страны глобального Юга. Она также отметила, что вряд ли получится настоящий мирный процесс без участия России. О том, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира», говорил также министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Украина и Швейцария пригласили на саммит и Китай. Однако в Пекине до этого заявляли, что будут «по-своему содействовать мирному процессу».

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Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что Швейцария пытается «навязывать свое посредничество по Украине», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — считает Лавров. Берн «стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира», подчеркнула РБК представитель пресс-службы МИД страны Элиса Рагги в ответ на слова российского министра.

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Зеленский представил ее на саммите G20 осенью 2022 года.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Президент Владимир Путин в январе заявлял, что «формула мира» (предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату компенсации Россией), которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией. Путин упомянул заявление переговорщика от Киева, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Киев отказался от реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле, после разговора с британским премьером Борисом Джонсоном. «Придурки, нет? Он [Арахамия] сам публично говорит, что если бы они пошли на это, то все давно бы закончилось», — сказал он.

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Елена Чернышова
Андрей Ермак Владимир Зеленский мирные переговоры Россия Украина
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