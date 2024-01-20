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Военная операция на Украине ,  
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Президент Швейцарии анонсировала на 2024 год конференцию по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: мирная конференция по Украине должна пройти в 2024-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария продолжает поддерживать контакты с Россией, без которой не получится настоящего мирного процесса, подчеркнула Виола Амхерд
Виола Амерд
Виола Амерд (Фото: president.gov.ua)

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что
мирная конференция по Украине, в том числе с участием страны «глобального Юга», должна пройти в 2024 году. Об этом она сказала Schweiz am Wochenende, ее слова приводит Blick.

Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Владимира Зеленского. Украинский лидер приехал в Швейцарию 15 января, где проходил Всемирный экономический форум в Давосе.

«Цель состоит в том, чтобы мы смогли провести этот саммит как можно скорее. Он обязательно должен состояться в этом году», — сказала президент Швейцарии.

Однако вряд ли получится настоящий мирный процесс без участия России. «Россия там [в мирной конференции] вряд ли будет участвовать, но со всеми остальными сейчас мы ищем возможность контакта», — отметила Амхерд. Она также подчеркнула, что Швейцария продолжает поддерживать контакты с Россией.

При этом Амхерд не ожидает, что после саммита появится «готовый мирный план». «Но если мы сможем использовать это для начала мирного процесса, то мы уже многого добились», — считает она. По ее словам, в конференции должны также участвовать страны «глобального Юга».

14 января в Давосе состоялась встреча с участием представителей более 80 стран, на которой обсуждалась украинская «формула мира». Она стала четвертой, до этого подобные обсуждения проходили на Мальте и в Саудовской Аравии.

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«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Зеленский представил ее на саммите G20 осенью 2022 года. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

Bloomberg сообщал, что на встрече в Давосе Киев рассчитывал заручиться поддержкой со стороны стран Глобального юга, но она завершилась без четкого плана.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится на замораживание конфликта. По его словам, участники встречи «едины в главных принципах», но по некоторым вопросам у них есть разногласия. «Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — подчеркнул он. Ермак также отметил, что партнеры не оказывали на Киев давления с целью обсудить вопрос о возможных территориальных уступках. Россия настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий». Киев исключает уступки.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, в свою очередь, заявил о необходимости подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира».

Москва настаивает, что не отказывается от переговоров с Украиной, в отличие от Киева. Россия готова вести переговоры с Украиной, ЕС и США, но только с учетом своих интересов, заявил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.

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