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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что к Швейцарии нет доверия как к посреднику по Украине

Лавров: Швейцария не может пользоваться доверием как посредник по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария, по словам Лаврова, заняла «откровенно антироссийскую позицию» и пытается навязать свое посредничество. По этой причине доверия к ней быть не может, считает министр
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако сделать это не получится, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на сессии XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

По словам министра, Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в этом конфликте, передает корреспондент РБК. Он упомянул концепцию внешней политики на 2024–2027 годы, недавно утвержденную властями страны. В частности, в документе сказано, что Швейцария стремится к укреплению безопасности «от России, а не с Россией». На эти слова обратил внимание Лавров.

«Ну какие тут посреднические услуги будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал министр.

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Иньяцио Кассис

Швейцарская сторона не раз заявляла, что предпринимает попытки найти пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом, в частности, говорил глава МИД страны Иньяцио Кассис: в январе он встречался с Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

После встречи глава швейцарского ведомства заявил, что его целью было «налаживание диалога», чтобы продолжить поиск мирного решения. «Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти. <...> Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции, мы пытаемся быть полезными и найти способ [организовать мирные переговоры]. Это то, что мы изучаем в этот самый момент», — сказал он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд в январе также рассказывала, что украинский коллега Владимир Зеленский попросил ее страну провести в Берне саммит по разрешению конфликта на Украине.

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В МИД России после встречи Лаврова с Кассисом подчеркнули, что оценки сторон относительно этой беседы разнятся. Официальный представитель ведомства Мария Захарова удивилась заявлениям МИД Швейцарии о поисках путей мирного урегулирования.

Москва неоднократно подчеркивала, что считает мирное решение проблем предпочтительным, о желании достичь мира путем переговоров говорил и глава государства Владимир Путин. При этом в Кремле настаивают, что Запад и Киев не хотят учитывать позицию России.

Зеленский выражал готовность к урегулированию конфликта на базе предложенной им «формулы мира», которая в том числе подразумевает вывод российских войск. В Кремле исключили подобный вариант развития событий.

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Швейцария МИД Сергей Лавров мирное урегулирование
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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