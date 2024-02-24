Швейцария сообщила о секретных мирных планах по Украине

Несколько мирных планов по Украине все еще остаются непубличными, рассказал глава МИД Швейцарии. Он пояснил, что главная проблема — являются ли приемлемые для Москвы условия мира удовлетворительными для других сторон

Иньяцио Кассис (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

В мире составлено примерно десять планов по урегулированию конфликта на Украине, о шести-семи из них публично известно, остальные пока засекречены, сообщил журналистам швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

Среди предложений он упомянул предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским план, названный «формулой мира».

Кассис напомнил о мирной конференции, которую Швейцария планирует провести «к лету». По его словам, встреча позволит «изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру», кроме того, в ней необходимо добиться участия не только западных стран.

«БРИКС — это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход», — пояснил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас процесс находится в «хрупком равновесии», поскольку без России мира не будет, и надо найти подход, который ее заинтересует, продолжил Кассис. Он счел, что Россия вряд ли примет участие в первой мирной конференции, и пояснил: для поиска этого пути и была проведена встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, который сообщил об открытости для серьезных предложений.

«Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема», — подчеркнул Кассис.

Лавров прежде отвергал возможность для Швейцарии стать посредником между Москвой и Киевом. «Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — пояснил министр. По его мнению, Бёрн стремится укрепить безопасность «от России, а не с Россией».



«Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права. Помня об этой цели, Швейцария стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира», — сообщили РБК в швейцарском МИДе в ответ на слова Лаврова.