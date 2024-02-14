Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине

Швейцария заявила о поддержке всех мирных инициатив по конфликту на Украине

Швейцария продолжит поддерживать контакт со всеми странами, заинтересованными в мирном урегулировании на Украине. Об этом РБК заявили в МИДе страны в ответ на просьбу прокомментировать заявление российских коллег

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Швейцария продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РБК заявили в МИДе страны в ответ на просьбу прокомментировать заявление Сергея Лаврова о том, что к Берну «нет доверия» как к посреднику.

«Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права. Помня об этой цели, Швейцария стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира», — заявила РБК представитель пресс-службы МИД Швейцарии Элиса Рагги.

Она добавила, что Берн поддерживает все инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. «В этой связи мы продолжим поддерживать связь со всеми игроками, которые заинтересованы в том же самом», — подчеркнула Элиса Рагги.

13 февраля на сессии XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако сделать это не получится.

По словам министра, Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в этом конфликте. Он упомянул концепцию внешней политики на 2024–2027 годы, недавно утвержденную властями страны. В частности, в документе сказано, что Швейцария стремится к укреплению безопасности «от России, а не с Россией». На эти слова обратил внимание Лавров.

«Ну какие тут посреднические услуги будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал министр.

Швейцария неоднократно заявляла, что предпринимает попытки найти пути мирного урегулирования конфликта на Украине. В январе глава МИДа страны Иньяцио Кассис встречался с Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

После переговоров глава швейцарского ведомства заявил, что его целью было «налаживание диалога», чтобы продолжить поиск мирного решения. «Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти. <...> Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции, мы пытаемся быть полезными и найти способ [организовать мирные переговоры]. Это то, что мы изучаем в этот самый момент», — сказал он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд в январе также рассказывала, что украинский коллега Владимир Зеленский попросил ее страну провести в Берне саммит по разрешению конфликта на Украине.

В МИД России после встречи Лаврова с Кассисом подчеркнули, что оценки сторон относительно этой беседы разнятся.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент России Владимир Путин заявил в недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров, но Украина отказалась от них «по указанию из Вашингтона».

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года представил «формулу мира», которая в том числе подразумевает вывод войск. Москва исключила переговоры на основе этого плана.