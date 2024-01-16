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Военная операция на Украине ,  
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Путин предупредил об очень серьезном ударе по государственности Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Российский президент считает, что жителям Украины «закомпостировали мозги» в отношении политики России. Провал украинского контрнаступления и действия Киева сами ставят под удар государственность Украины, считает он
Владимир Путин на встрече&nbsp;с главами муниципальных образований субъектов Федерации
Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов Федерации (Фото: kremlin.ru)

Украина провалила свое контрнаступление, и если политика нынешних властей страны будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе встречи с главами муниципальных образований.

При этом глава государства подчеркнул, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался. По его мнению, «жителям Украины закомпостировали мозги».

По словам президента, «формула мира» Зеленского (предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату компенсации Россией), которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией. Путин напомнил заявление переговорщика от Киева, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Киев отказался от реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле, после разговора с британским премьером Борисом Джонсоном. «Придурки, нет? Он [Арахамия] сам публично говорит, что если бы они пошли на это, то все давно бы закончилось», — сказал он.

Путин предупредил об очень серьезном ударе по государственности Украины
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Комментируя последние обстрелы российских приграничных территорий, Путин назвал их варварством. По словам президента, в них нет никакого военного смысла. Как считает Путин, обстрелы совершаются, чтобы показать жителям Украины и зарубежным спонсорам, что Киев в состоянии отвечать на действия России. Президент при этом подчеркнул, что российские военные наносят точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выполняя задачу по демилитаризации.

Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и сплоченность, а сотрудников муниципалитетов — за помощь старикам, детям и женщинам даже под обстрелами. «Это действительно проявление лучших черт национального характера», — сказал он.

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1 января в ходе посещения госпиталя имени Вишневского Путин назвал терактом обстрел центра Белгорода, который произошел 30 декабря. Он заявил, что был нанесен целенаправленный удар по гражданскому населению. В результате массированного обстрела Белгорода со стороны Украины тогда погибли 25 мирных жителей, более 90 получили ранения.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин Украина
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