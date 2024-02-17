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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о риске отсрочки саммита по Украине из-за «безучастности»

Bloomberg: саммит по Украине могут отложить из-за безучастности мировых лидеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит по мирному урегулированию на Украине, вероятно, отложат до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров, пишет Bloomberg. С 2023-го прошло четыре таких встречи. Некоторые страны призвали включить в обсуждение Москву
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Саммит по мирному урегулированию ситуации на Украине, несмотря на то, что Киев настаивает на его проведении в марте, скорее всего, будет отложен до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров, сообщили Bloomberg источники, знакомые с планами.

Агентство отмечает, что на Мюнхенской конференции по безопасности глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой Ваном И, чтобы попытаться убедить Пекин принять участие в саммите на высоком уровне.

Встреча по обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе с использованием предложенной Киевом «формулы мира» должна пройти в этом году в Швейцарии. Берн выражал надежду, что Китай «протянет руку помощи» во время мирных переговоров, поскольку у Пекина хорошие отношения с Москвой.

Союзники Украины хотели бы, чтобы в саммите приняли участие страны глобального Юга, занявших нейтральную позицию, чтобы убедить их занять сторону Киева в конфликте, а некоторые настаивают на участии в обсуждении России. В частности, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что «без слова России» мирный план неосуществим.

Фундаментом для урегулирования он называл «формулу мира» Киева. В то же время, рассказывал Кассис, западные страны, участвующие в обсуждениях, признают, что не все пункты украинской инициативы могут стать основой для мирного плана, поскольку часть требований Украины неприемлема для России. Он назвал «формулу мира» отправной точкой, отметив, что некоторые пункты могут быть полезными.

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

С прошлого года состоялось четыре саммита по мирному урегулированию на Украине, последний прошел в середине января перед Всемирным экономическим форумом в Давосе. В нем участвовали представители 83 государств, в том числе 18 из стран Азии и 12 из Африки. Для сравнения, на предыдущих подобных переговорах на Мальте участников было 65, отмечала Financial Times.

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Однако встреча завершилась без конкретных результатов. Кассис отмечал, что на саммите удалось прояснить некоторые вопросы для предстоящего обсуждения «на каком-то этапе», но и Киев, и Москва заявляли, что не пойдут на территориальные уступки. Источник в правительстве Швейцарии заявил Keystone-SDA, что эта встреча была последней. «Нельзя обсуждать этот план годами», — сказал он и напомнил, что позиция России в плане не представлена.

Россия требует для урегулирования кризиса признать за ней «новые территориальные реалии» и нейтрального статуса Украины; президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

Киев в свою очередь заявлял, что не пойдет на территориальные уступки. В числе условий «формулы мира» — вывод российских войск и возвращение территориальной целостности Украины. Также украинская сторона выступает против заморозки конфликта — в инициативе предусмотрена фиксация его окончания.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
саммит мирное урегулирование Швейцария
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