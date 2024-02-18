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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба обсудил с главой МИД Китая мирный саммит по Украине

Кулеба обсудил с главой МИД Китая Ван И мирный саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина приглашала Китай на саммит в Швейцарии, но Пекин пока не ответил. Bloomberg писал о возможном переносе мероприятия из-за «безучастности» мировых лидеров. Кремль называл обсуждения мира без участия России бесперспективными
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности встретился с главой МИД Китая Ван И.

Они обсудили двусторонние отношения, торговлю и «необходимость восстановления справедливого и прочного мира» на Украине, сообщил Кулеба. Также, по словам министра, на встрече речь шла о саммите мира, который должен пройти в Швейцарии.

Собирается ли Китай присутствовать на мероприятии, Кулеба не уточнил. Ранее Киев направил Пекину приглашение. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в начале февраля также призвал китайского министра принять в саммите участие, тот «принял приглашение к сведению». Пекин также приглашали на четвертую встречу советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира» в Давосе в январе, но представители Китая в обсуждении не участвовали.

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Политика
Киев, Украина

Украина хотела бы провести в Швейцарии саммит на высоком уровне в марте, но, как сообщал Bloomberg, из-за «безучастности» мировых лидеров его могут перенести на апрель или май. Возможное участие Китая агентство назвало ключевым вопросом, отметив, что страна является дипломатическим союзником России. Несколько стран, в том числе и Китай, заявили о необходимости позвать и Россию, передавал Bloomberg; по его данным, Украина настаивает, что перед этим как можно больше стран должны поддержать ее «формулу мира», которая предусматривает в том числе вывод российских войск.

Москва исключала переговоры на основе этой формулы. Глава МИДа Сергей Лавров назвал план Киева нереализуемым. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл обсуждения по «формуле мира» без участия России лишенными перспективы.

Китай в прошлом феврале представил свой мирный план по урегулированию конфликта России и Украины из 12 пунктов, где предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь. Киев и страны Запада восприняли план скептически, но Путин допустил, что инициатива могла бы лечь в основу мира на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба Украина Ван И Китай саммит
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