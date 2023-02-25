Арестович предупредил о новой угрозе для Украины после окончания боев

Украина после окончания боевых действий столкнется с новой угрозой: риском выбрать ложный путь развития страны, сделав ее «закрытой и моноэтничной». По его мнению, следует выбрать «открытость к различным культурам человечества»

Киев (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

После окончания боевых действия Украину ожидает новая угроза: при выборе пути развития страны есть риск потерять время и пойти в ложном направлении, написал экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский народ, несмотря на военные действия, «вытащил счастливый билет» и может самостоятельно выбрать свой путь. Однако сейчас в стране нарастает «идейный конфликт на историческом пути», указал Арестович.

«Какую Украину мы хотим строить: свободную, открытую, многокультурную, волевую, креативную или закрытую и моноэтничную? Вторая не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии», — предупредил он.

По мнению политика, подобных последствий не будет иметь путь «объединения всех украинцев и открытости к различным культурам человечества».

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими системами ПВО. Тогда, по данным властей региона, погибли 46 человек.

Минобороны России заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам. Целями массированных обстрелов ведомство неоднократно называло военную и энергетическую инфраструктуру, используемую ВСУ.

После своей отставки Арестович допускал поражение Украины, а в начале февраля предположил, что в ближайшие два месяца российские военные могут установить контроль над всей территорией ДНР.

Зеленский ранее предполагал, что в текущем году боевые действия закончатся. В конце 2022-го он заявил, что гражданам Украины необходимо сохранить в этом году общее понимание национальных целей — восстановления страны, возвращения беженцев, сближения с ключевыми партнерами.

В годовщину начала военной операции на Украине Зеленский назвал 2022-й годом «боли, сожаления, веры и единства», а 2023-й — годом победы.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин считает победу России на Украине неизбежной благодаря «единству и сплоченности русского и вообще многонационального российского народа, а также «мужеству и героизму наших бойцов».