Арестович предупредил о новой угрозе для Украины после окончания боев
После окончания боевых действия Украину ожидает новая угроза: при выборе пути развития страны есть риск потерять время и пойти в ложном направлении, написал экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович в своем телеграм-канале.
По его словам, украинский народ, несмотря на военные действия, «вытащил счастливый билет» и может самостоятельно выбрать свой путь. Однако сейчас в стране нарастает «идейный конфликт на историческом пути», указал Арестович.
«Какую Украину мы хотим строить: свободную, открытую, многокультурную, волевую, креативную или закрытую и моноэтничную? Вторая не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии», — предупредил он.
По мнению политика, подобных последствий не будет иметь путь «объединения всех украинцев и открытости к различным культурам человечества».
Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими системами ПВО. Тогда, по данным властей региона, погибли 46 человек.
Минобороны России заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам. Целями массированных обстрелов ведомство неоднократно называло военную и энергетическую инфраструктуру, используемую ВСУ.
После своей отставки Арестович допускал поражение Украины, а в начале февраля предположил, что в ближайшие два месяца российские военные могут установить контроль над всей территорией ДНР.
Зеленский ранее предполагал, что в текущем году боевые действия закончатся. В конце 2022-го он заявил, что гражданам Украины необходимо сохранить в этом году общее понимание национальных целей — восстановления страны, возвращения беженцев, сближения с ключевыми партнерами.
В годовщину начала военной операции на Украине Зеленский назвал 2022-й годом «боли, сожаления, веры и единства», а 2023-й — годом победы.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин считает победу России на Украине неизбежной благодаря «единству и сплоченности русского и вообще многонационального российского народа, а также «мужеству и героизму наших бойцов».