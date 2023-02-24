Зеленский рассказал о выборе украинцев между двумя флагами

Президент Украины заявил, что прошедший год был годом боли, а 2023-й станет годом победы. Президент России Владимир Путин говорил, что победа России неизбежна

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину начала военной операции России и назвал 2022-й годом «боли, сожаления, веры и единства», а 2023-й — годом победы. Это заявление он сделал в своем телеграм-канале.

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг», — написал Зеленский.

Президент Украины прежде заявлял, что считает 2023 год решающим в конфликте с Россией. По его мнению, гражданам Украины необходимо сохранить в этом году общее понимание национальных целей — восстановления страны, возвращения беженцев, сближения с ключевыми партнерами.

В свою очередь президент России Владимир Путин считает победу России на Украине неизбежной благодаря «единству и сплоченности русского и вообще многонационального российского народа, а также «мужеству и героизму наших бойцов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что к концу текущего года конфликт на Украине завершится, а «Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией».