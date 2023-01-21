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Арестович усомнился в гарантированной победе Украины

Экс-советник офиса президента Арестович усомнился в гарантированной победе Украины
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может проиграть в специальной военной операции, начатой Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, оно опубликовано на YouTube-канале Арестовича.

Он вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды, сказанные в Давосе, о том, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта на Украине.

«Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произносит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается. Герасимова поставили <...>», — сказал Арестович.

«Прежде, чем хихикать над дурными русскими, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимые, победимые в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», — продолжил он.

«И если все думают, что я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить все, что хочу — если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно», — заключил Арестович.

Материал дополняется.

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