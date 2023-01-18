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Путин назвал победу России неизбежной

Путин: режим на Украине является неонацистским, победа России неизбежна
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

У России есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским, победа над ним — неизбежна, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент сказал, что сегодняшний режим на Украине является неонацистским, поскольку действующие украинские власти прославляют Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских в Донбассе и на прилегающих территориях.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин.

Материал дополняется.

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Владимир Путин Военная операция на Украине неонацисты Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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