Путин назвал победу России неизбежной

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

У России есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским, победа над ним — неизбежна, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент сказал, что сегодняшний режим на Украине является неонацистским, поскольку действующие украинские власти прославляют Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских в Донбассе и на прилегающих территориях.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин.

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