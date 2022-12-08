Владимир Зеленский предположил, что конфликт на Украине завершится в 2023 году

Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в следующем году

Politico назвало Зеленского самым влиятельным европейцем этого года. Президент выразил уверенность, что украинцы будут самыми влиятельными и в 2023 году, но уже в состоянии мира

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Конфликт на Украине может завершиться в 2023 году, предположил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Politico. Запись опубликована на сайте газеты. Он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы этого года.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Зеленский назвал Вооруженные силы Украины «номером один» и поблагодарил «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность», «помогают миллионам людей пережить это ужасное время».

Politico отметила, что у Украины и России были напряженные отношения и раньше, однако Европа мало что делала, а Зеленский является причиной, почему «в этот раз все по-другому».

Ранее Time назвал Зеленского «человеком года» вместе с людьми, которые разделяют «дух Украины». Автор репортажа и интервью с украинским президентом для этого номера Саймон Шустер сделал акцент на том, что тот не покинул Украину в первые дни после ввода российских войск в страну.

Россия ввела войска на Украину более девяти месяцев назад, в конце февраля. Президент Владимир Путин говорил о желании завершить конфликт «как можно скорее», обвиняя Киев в нежелании вести переговоры. В декабре он также отмечал, что появление результатов действий России на Украине — длительный процесс, добавив: «Появились новые территории, вот это такой все-таки значимый результат для России». «То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — оценивал ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина отказывается от диалога, Зеленский уверен, что российские власти настроены на перемирие и «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — объяснял глава МИДа Дмитрий Кулеба.

